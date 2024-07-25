С целью борьбы с незаконным их использованием.

Как сообщает издание «Коммерсант», гражданам России могут запретить приобретать более 20 SIM-карт — в настоящий момент ограничений по количеству «симок» на человека законодательством не предусмотрено. Как отмечают представители операторов связи и эксперты, физическому лицу в большинстве случаев вряд ли может понадобиться больше 20 SIM-карт даже с учетом все более широкого распространения умных устройств. Впрочем, со временем указанный лимит может стать недостаточным.

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В Минцифры подтвердили возможность введения ограничения по количеству SIM-карт. В теории, это должно поспособствовать уменьшению количества случаев использования «симок» в мошеннических целях, а также их незаконной перепродажи. Государство уже предпринимало шаги в данном направлении – например, обязав юридические лица указывать, какие именно сотрудники пользуются конкретными телефонными номерами, а также идентифицировать таких сотрудников через «Госуслуги». Впрочем, судя по количеству жалоб в соцсетях и на тематических ресурсах, мошеннических и спамерских звонков меньше не становится. Но, хотя вряд ли проблему телефонного мошенничества можно решить полностью, бороться со злоумышленниками и усложнять им жизнь все равно нужно – главное, чтобы вводимые меры не мешали добропорядочным гражданам.