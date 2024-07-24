Ситуацию может исправить введение оборотных штрафов за подобные нарушения, но соответствующий закон пока не принят

Как сообщает издание «Коммерсант», в России увеличилось число компаний, допускающих утечки данных своих сотрудников или клиентов. За 6 месяцев 2024 года таких компаний насчитывалось не менее 150. Примечательно, что для самих фирм подобные проколы практически не несут издержек за исключением репутационных – страдают в основном потребители, чьи данные оказываются в руках различного рода злоумышленников. Изменить ситуацию могло бы введение оборотных штрафов для бизнеса за допущенные утечки — соответствующий законопроект уже обсуждали в Госдуме, но второе и третье чтение пока так и не состоялись.

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По результатам исследования агентства F.A.С.С.T., большинство утекших баз данных содержат информацию, актуальную на 2024 год, включая ФИО пользователей, адреса их проживания, пароли в зашифрованном или незашифрованном виде, паспортные данные, номера мобильных телефонов. Примечательно, что из 150+ допустивших утечку компаний Роскомнадзор об инцидентах уведомили только 93. Попавшие в свободный доступ данные позволят мошенникам более успешно проводить атаки на граждан.