Профсоюз сотрудников объявил о начале бессрочных протестов

Как сообщает Bloomberg, бессрочная забастовка, объявленная профсоюзом работников южнокорейской корпорации Samsung, может сорвать планы компании по выпуску памяти HBM. Ранее сотрудники уже проводили однодневную, а потом трехдневную забастовки, после чего, сочтя, что работодатель не предпринимает достаточных усилий для нахождения компромисса, перешли к бессрочным протестам. Отражается сложившаяся ситуация и на акциях Samsung, которые 12 июля упали на 4%. В последний раз подобное суточное падение наблюдалось еще весной.

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Профсоюз призывает сотрудников Samsung на всех предприятиях присоединяться к забастовке и требовать адекватного увеличения заработной платы, а также улучшения социальных гарантий. Руководство компании заявляет, что готово к диалогу с бастующими, но другая сторона считает, что подобные заявления не соответствуют действительности. Как отмечают журналисты, если забастовка будет длиться долго, а также если к ней присоединятся дополнительные работники, оборудование Samsung будет простаивать, что приведет к снижению объемов выпуска полупроводниковой продукции.