Компания утверждает, что чипы поколений Raptor Lake и Raptor Lake Refresh являются причиной постоянных сбоев

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, студия Alderon Games, создавшая многопользовательскую RPG Path of Titans, обвинила компанию Intel в умышленной реализации дефектных процессоров. Речь идет о флагманских моделях Core i9 13-го и 14-го поколений. Если верить разработчикам, чипы Raptor Lake и Raptor Lake Refres являются причиной регулярных сбоев серверов, а также вызывают проблемы при создании игр. В Alderon Games заявили, что ситуация со временем лишь ухудшается, поэтому они переведут имеющиеся в их распоряжении вычислительные мощности на решения AMD.

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Ранее в СМИ и на тематических ресурсах уже сообщалось о связанных с процессорами Core i9 последних поколений проблемах — основная причина сбоев до сих пор не найдена, хотя снизить вероятность ошибок можно, активировав в BIOS материнской платы «базовый профиль Intel». К сожалению, использование данного пресета значительно снижает производительность CPU, хотя и повышает стабильность его работы. Если же не устанавливать для упомянутых процессоров никаких ограничений, со временем они могут деградировать и начать работать с ошибками.