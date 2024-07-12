Водители в городе Ухань уже обратились к местным властям с просьбой запретить такси с автопилотом

Как сообщает South China Morning Post, таксисты из китайского города Ухань, «прославившегося» на всю планету из-за пандемии коронавируса, обратились к местным властям с просьбой запретить использование в такси беспилотных автомобилей. В настоящий момент Ухань является самым крупным в Китае городом, на территории которого машины с автопилотом могут предоставлявлять гражданам услуги такси. По мнению ряда водителей и сотрудников служб такси, самоуправляемые автомобили могут лишить их работы.

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Сервис беспилотных такси Apollo Go, принадлежащий компании Baidu, начал работать в Ухане в августе 2022 года и быстро завоевал популярность у клиентов. Сейчас в городе функционируют около 500 самоуправляемых такси, но Apollo Go планирует до начала 2025 года увеличить их количество до 1000 штук и в ближайшее время выйти на безубыточность. Пока что сервис работает «в минус».

Ожидается, что к 2030 году беспилотные такси появятся в 100 городах Китая, и будут приносить своим владельцам уже не убытки, а прибыль. Большинство пассажиров довольны работой самоуправляемых автомобилей, хотя некоторые клиенты жалуются на медленный проезд перекрестков и другие проблемы. Что же касается аварий – в серьезные ДТП машины Apollo Go, по информации журналистов, не попадали. Недавно одно из подобных транспортных средств слегка зацепило проезжавший перекресток мопед, но, как выяснилось, виноват был именно водитель последнего – он ехал на запрещающий сигнал светофора. Значительного вреда здоровью нарушитель также не получил.