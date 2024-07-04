Компании из Поднебесной продолжают увеличивать свои продажи

Как заявил журналистам издания «Известия» топ-менеджер компании «Альфа-Лизинг» Александр Анкушин, с января по май 2024 года в России было реализовано на 160% больше китайских легковых автомобилей, чем за аналогичный период годом ранее. Согласно актуальным подсчетам, авто из Поднебесной заняли более половины отечественного рынка, а точнее — внушительные 57%.

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Рост поставок китайских автомобилей в Россию происходит на фоне ухода из страны из-за санкций японских, корейских, европейских и американских брендов. Меняется и отношение к транспортным средствам из Китая — если до 2022 года оно было преимущественно резко негативным из-за инерции мышления, то в 2024 году около половины водителей готовы рассматривать вариант с приобретением китайского автомобиля. Среди преимуществ таких машин автолюбители отмечают наличие систем помощи водителю, отличную цифровизацию и приемлемое соотношение стоимости и характеристик. Среди недостатков — менее развитую сеть обслуживания, чем у авторитетных брендов, длительное ожидание поставок деталей и неприспособленность к суровым климатическим условиям российских зим.