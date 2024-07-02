Энтузиасты ждали выхода этой системы охлаждения несколько лет

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, австрийская компания Noctua, известная своими высококачественными системами охлаждения, выпустила новый процессорный суперкулер под названием NH-D15 G2 и 140-миллиметровые вентиляторы NF-A14x25r G2. Двухсекционный радиатор кулера оснащен 8 тепловыми трубками, а его конструкция была специально изменена, чтобы он не перекрывал разъемы для установки модулей оперативной памяти.

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В комплектацию NH-D15 G2, помимо самого устройства, входят обновленный крепежный комплект SecuFirm2+, отвертка NM-SD1 и термоинтерфейс Noctua NT-H2. Суперкулер будет поставляться как минимум в трех модификациях, отличающихся друг от друга типом контактной площадки. В одном случае она выполнена стандартным образом, во втором — оптимизирована под вогнутую форму теплораспределительной крышки, а в третьем – под плоскую. Если верить заявлениям производителя, кулер отличается невысоким уровнем шума, а по эффективности может соперничать со многими необслуживаемыми системами жидкостного охлаждения. Приобрести решение можно примерно за 150 американских долларов – оно уже доступно в ряде зарубежных магазинов.