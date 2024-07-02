Разыскиваемая реализовала мошенническую схему, основанную на токене OneCoin

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, американские власти увеличили с 250 тысяч до 5 миллионов долларов награду за информацию, которая приведет к аресту Ружи Игнатовой, известной в масс-медиа как «Пропавшая криптокоролева». Организовавшая масштабную финансовую пирамиду с токеном OneCoin (который, строго говоря, не являлся криптовалютой) и выманившая у жертв более 4 миллиардов долларов мошенница входит в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников, являясь в нем единственной женщиной.

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Уроженка Болгарии и гражданка Германии, Игнатова пропала без вести в 2017 году — при этом неизвестно, жива ли она, поскольку ранее информатор, связанный с одним из болгарских криминальных авторитетов заявил, что «криптокоролева» была убита на борту яхты в Ионическом море с целью сокрытия следов аферы с OneCoin. Впрочем, эта версия не подтверждена никакими доказательствами, кроме его слов — в ФБР полагают, что преступница еще жива, и, вероятно, скрывается от правоохранительных органов под вымышленным именем, используя «заработанные» на своей афере денежные средства.