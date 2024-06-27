Вторая часть чемпионата Европы по футболу стартует уже 29 июня

Групповой этап проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу завершился – все пары 1/8 плей-офф определились. Как отмечают эксперты и спортивные аналитики, ни один из явных фаворитов Евро-2024 пока не вылетел, хотя на групповом этапе и произошло несколько сенсаций, среди которых — первое место Румынии в своей группе, а также победа Грузии над Португалией, которая, впрочем, выходила из группы при любых раскладах и играла не основным составом. Действительно мотивирован из португальцев был, пожалуй, только Криштиану Роналду, который настолько хотел забить гол и побить очередной рекорд, что получил желтую карточку за споры с рефери. В итоге главный тренер заменил легендарного бомбардира, опасаясь, что спортивная злость доведет того до второй желтой, автоматически переходящей в красную.

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В большинстве пар 1/8 плей-офф, в таких, например, как Испания-Грузия или Англия-Словакия несложно выделить явного фаворита и явного аутсайдера, в других же букмекеры ожидают более равную борьбу, соответствующим образом расставляя коэффициенты. Главными фаворитами турнира считаются Англия, Испания и Германия, также близки к ним по статусу Франция и Португалия. Матчи плей-офф начнутся 29 июня, а финал Евро-2024 состоится 14 июля в 22-00 по московскому времени.