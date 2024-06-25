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[Zero]
«Коммерсант»: электроника в России к осени может подорожать на 5-25% из-за новых санкций
Очередной пакет европейских санкций в отношении России предусматривает запрет на использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на мнения авторитетных в своей отрасли экспертов, цены на электронику в России могут к осени вырасти на 5-25%. Причина – в новом пакете санкций Евросоюза. ЕС ввел ограничения против Системы передачи финансовых сообщений Банка России — российского аналога международной системы SWIFT. По мнению опрошенных журналистами аналитиков, это может оказать значительное негативное влияние на внешнеэкономическую деятельность отечественного бизнеса — так, комиссии посредников могут вырасти на 3-6% и даже больше. 

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Негативный прогноз предусматривает, что в результате заниматься импортом смогут только крупные игроки, большинство же мелких уйдут с рынка. Позитивный — что санкции не окажут значительного влияния на экономику, поскольку бизнес снова найдет обходные пути. К тому же, многие компании и банки по-прежнему осуществляют SWIFT-переводы в рублях вопреки наложенным ограничениям. Многое в данном случае будет зависеть от китайских партнеров, некоторые из которых уже продемонстрировали, что не готовы рисковать попасть под вторичные санкции США и Евросоюза, продолжая торговлю с российскими фирмами.

#россия #санкции #экономика #электроника #евросоюз #цены #бытовая техника #цифровая техника
Источник: kommersant.ru
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