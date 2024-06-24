Они нанесли на машины граффити и нецензурные надписи

Как сообщает Electrek, неизвестные хулиганы, являющиеся, по всей видимости, хейтерами американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, испортили во Флориде несколько десятков электромобилей Tesla Cybertruck, нанеся на них граффити и надписи, оскорбляющие бизнесмена. Известно, что транспортные средства перед отправкой покупателям на время задержались на местной парковке, что и позволило злоумышленникам осуществить свой замысел. В настоящий момент их поиском полиция, собирая свидетельские показания и записи с видеокамер.

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Как отмечают эксперты, репутация Илона Маска как гениального предпринимателя за последние годы сильно пошатнулась – во многом из-за не слишком удачного приобретения социальной сети Twitter с последующим переименованием ее в X и ребрендингом. В результате у миллиардера появилось много хейтеров – в основном они вымещают свое недовольство в социальных сетях, но, как показывает описанный случай, иногда идут на правонарушения или преступления. Повлияли на личный бренд Маска и его высказывания на политические темы.