Но тарифы за последние 2-3 года ощутимо выросли, несмотря на противодействие антимонопольщиков

Как демонстрируют результаты исследования, проведенного банком ВТБ, почти 50% россиян платят за мобильную связь и интернет до 600 рублей в месяц, 30% — от 600 до 1000 рублей в месяц и около 20% — более 1000 рублей в месяц. В опросе 54% респондентов заявили, что сочли бы для себя комфортным тратить на связь и доступ к сети со смартфона менее 400 рублей в месяц. Наибольшие траты на услуги связи отмечаются в Москве, Подмосковье и Северо-Кавказском регионе.

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За последние несколько лет операторы «большой четверки» (Билайн, МТС, Теле2 и Мегафон) ощутимо увеличили тарифы на связь, также с российского рынка практически исчезли мобильные тарифы с безлимитным интернетом без снижения скоростных показателей после превышения определенного месячного лимита. Сами операторы оправдывают рост цен сложностями обслуживания и модернизации сетей в условиях санкционных ограничений. Федеральная антимонопольная служба, впрочем, часто не соглашается с доводами представителей компаний и вынуждает их отменять невыгодные для граждан условия, а также оплачивать штрафы. Чаще всего это случается при повышении стоимости тарифов значительно выше уровня инфляции.