Реклама будет интегрироваться на стороне сервера прямо в основной видеопоток

Видеосервис Youtube продолжает бороться с блокировщиками рекламы, аргументируя это тем, что пользователи, не желающие просматривать интеграции, якобы отнимают вознаграждение у создателей контента. На самом же деле, как указывают многочисленные эксперты, корпорацию Google волнует в первую очередь собственная прибыль, что, впрочем, совершенно нормально для коммерческой компании.

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Как сообщает ресурс 9to5google со ссылкой на разработчика блокировщика рекламы SponsorBlock, Youtube готовит новый метод борьбы с блокировкой рекламы — интеграции будут внедряться непосредственно на стороне сервера таким образом, чтобы их нельзя было отличить от основного видеопотока. По информации команды SponsorBlock, в настоящий момент функция находится на этапе тестирования, поэтому новый метод показа рекламы используется лишь для крайне небольшого количества пользователей. Если Youtube распространит новую практику на всех зрителей, блокировщики рекламы станут неэффективны, поскольку не смогут отличить интеграции от основного контента, демонстрируемого в видео.