Более того, современные версии обозревателя превосходят по результатам старые

Как сообщает популярный ресурс TechSpot, браузер Google Chrome в очередной раз признан самым быстрым веб-обозревателем по результатам теста производительности Speedometer 3.0, имитирующего реальные сценарии использования. Примечательно, что актуальная вресия браузера демонстрирует более высокие результаты, чем старые — проведенные разработчиками Google по нескольким направлениям улучшения и оптимизации дали свои плоды.

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Согласно собираемой StatCounter и другими сервисами статистике, Chrome является самым популярным браузером в мире – как на десктопах, так и на всех платформах суммарно. Его доля составляет около 65%. На втором месте – обозреватель Safari от корпорации Apple с 18%, за ним следуют Microsoft Edge (5%), Opera (3%) и Mozilla Firefox (2.5%). Примечательно, что на отдельных рынках ситуация может значительно отличаться – например, в России вторым по популярности после Chrome является не Safari, а Яндекс.Браузер. Также в общемировую статистику, вероятно, не попадает Китай из-за сильной изолированности местного сегмента интернета.