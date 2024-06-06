Злоумышленники убеждали граждан брать кредиты и перечислять им 60% от суммы в обмен на "полное погашение долга"

Как сообщают СМИ, команда «Сбера» вскрыла крупную мошенническую схему, построенную по принципу финансовой пирамиды. Злоумышленники убеждали жертв оформлять кредиты и перечислять им 60% средств в обмен на «полное погашение долга». Правоохранители уже задержали организаторов преступления, которые намеревались свернуть аферу и покинуть страну. У них изъяли более 43 миллионов рублей, 3 квартиры и 12 транспортных средств. Об этом рассказал топ-менеджер «Сбера» Станислав Кузнецов в рамках мероприятия ПМЭФ-2024.

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Примечательно, что поначалу создатели пирамиды действительно выплачивали как минимум часть долгов — внимание «безопасников» банка привлек тот факт, что один и тот же человек погашал кредиты сразу за 27 клиентов. Проведенное расследование позволило предотвратить выдачу кредитов еще на 200 миллионов рублей и вскрыть три более мелких аферы с кредитами. Подобные схемы пользуются у мошенников популярностью, причем иногда они даже не скрывают, что речь идет о пирамиде, хотя в большинстве случаев все же рассказывают жертвам об инвестициях или бизнесе.