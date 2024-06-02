Это почти на 142 миллиона больше, чем в 2023 году.

Компания Triple A опубликовала отчет, согласно которому, теми или иными криптовалютами владеет уже примерно каждый тринадцатый житель планеты – исследователи насчитали порядка 562 миллионов человек, что на 140-145 миллионов больше, чем в 2023 году. Максимальная скорость прироста пользователей криптовалют наблюдается в азиатском регионе, на втором месте — Северная Америка.

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Как считают авторы исследования, криптовалюты уже не являются каким-то экзотическим инструментом — так или иначе, большинство людей на планете о них слышали. Согласно прогнозу, в ближайшие несколько лет различными коинами будут пользоваться сотни миллионов человек в каждом регионе, поскольку криптовалюты постепенно становятся частью мировой финансовой системы. Подтверждением этого является тот факт, что во многих странах разрабатываются и принимаются законодательные акты, регулирующие майнингово-криптовалютную отрасль. Сама отрасль также трансформируется – на начальном этапе она была гораздо более децентрализованной, в настоящий же момент ключевую роль в ней играют крупные компании и биржи.