Они недовольны условиями труда и недостаточным повышением размера зарплат.





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Как сообщает ресурс Sammobile, работники южнокорейской корпорации Samsung проведут в начале лета массовую забастовку – первую в истории компании. Однодневное мероприятие запланировано на 7 июня. Инициаторами идеи являются участники национального профсоюза Samsung Electronics. По информации журналистов, в него входят примерно 20% от общего числа сотрудников фирмы.

Работники недовольны условиями труда и недостаточным увеличением заработной платы – Samsung проиндексировала ее только на 5.1%. Также среди их требований — дополнительный день к отпуску и увеличение прозрачности критериев, по которым оценивается производительность, поскольку от них зависят финансовые бонусы. В руководстве компании заявили, что «будут искренне участвовать в переговорах с профсоюзом», в профсоюзе же подчеркнули, что Samsung пока не предложила условий, которые устроили бы сотрудников. По мнению ряда корейских СМИ, если сторонам не удастся быстро договориться, профсоюз может организовать дополнительные забастовки, что негативно скажется на финансовых показателях и имидже компании.