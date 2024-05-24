Россия уже стала для китайского автопрома главным рынком экспорта.

Как сообщает «Российская газета», за первые четыре месяца 2024 года в Россию было поставлено 237 тысяч китайских легковых автомобилей – на 37% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В настоящий момент Россия является главным экспортным рынком для китайских автопроизводителей — ее доля составляет 14.7%. Отрыв от второго и третьего мест можно охарактеризовать как значительный — дальше идут Мексика и Бразилия с 7,4% и 6,6%.

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По мнению экспертов и автоблогеров, в российском сообществе водителей сложилось неоднозначное отношение к китайским транспортным средствам, хотя изменяется оно с течением времени скорее в положительную, чем в отрицательную сторону. Среди преимуществ машин из Поднебесной граждане чаще всего называют приемлемое соотношение стоимости и характеристик, наличие продвинутых цифровых функций и систем, облегчающих управление автомобилем. Среди недостатков — проблемы с ремонтом и поставками запчастей, а также неприспособленность к условиям российском зимы. Впрочем, как отмечают эксперты, такие, как руководитель компании «Авто-Подбор» и автоблогер Ильдар Сибгатуллин, китайские автопроизводители за прошедшие 5-10 лет значительно повысили качество своей продукции, и их авто вполне можно покупать, хотя и с некоторыми оговорками.