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[Zero]
NVIDIA будет выпускать новые GPU каждый год
Об этом заявил глава компании Дженсен Хуанг

Как сообщает популярный ресурс IT Home со ссылкой на заявление гендиректора корпорации NVIDIA Дженсена Хуанга, «зеленые» будут выпускать GPU на основе новой микроархитектуры каждый год, а не раз в 2 года, как было ранее. В первую очередь речь идет о специализированных чипах для нужд искусственного интеллекта, но не только о них. По словам топ-менеджера, NVIDIA будет поддерживать очень высокий темп выпуска новых продуктов, хотя означает ли это, что новые игровые видеокарты будут выходить каждый год – пока непонятно.

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В своей речи Хуанг отметил, что ускорение выпуска новых чипов необходимо для адаптации к динамично меняющейся рыночной ситуации, а также для удовлетворения растущего спроса на ускорители вычислений. NVIDIA стремится оставаться лидером отрасли и возглавить революцию в области искусственного интеллекта, а для этого необходимо выпускать новые продукты как можно более оперативно, поскольку это позволит увеличивать отрыв от конкурентов. Большие надежды компания возлагает на фирмы, разрабатывающие системы автопилота для транспортных средств – для обучения соответствующих нейросетей понадобится огромное количество ИИ-ускорителей. В качестве примера можно привести Tesla — компания приобрела 35 тысяч ускорителей вычислений H100.

#nvidia #видеокарты #gpu #чипы #графические ускорители #дженсен хуанг #ускорители вычислений #хуанг
Источник: ithome.com
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