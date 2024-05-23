Как сообщает популярный ресурс IT Home со ссылкой на заявление гендиректора корпорации NVIDIA Дженсена Хуанга, «зеленые» будут выпускать GPU на основе новой микроархитектуры каждый год, а не раз в 2 года, как было ранее. В первую очередь речь идет о специализированных чипах для нужд искусственного интеллекта, но не только о них. По словам топ-менеджера, NVIDIA будет поддерживать очень высокий темп выпуска новых продуктов, хотя означает ли это, что новые игровые видеокарты будут выходить каждый год – пока непонятно.
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В своей речи Хуанг отметил, что ускорение выпуска новых чипов необходимо для адаптации к динамично меняющейся рыночной ситуации, а также для удовлетворения растущего спроса на ускорители вычислений. NVIDIA стремится оставаться лидером отрасли и возглавить революцию в области искусственного интеллекта, а для этого необходимо выпускать новые продукты как можно более оперативно, поскольку это позволит увеличивать отрыв от конкурентов. Большие надежды компания возлагает на фирмы, разрабатывающие системы автопилота для транспортных средств – для обучения соответствующих нейросетей понадобится огромное количество ИИ-ускорителей. В качестве примера можно привести Tesla — компания приобрела 35 тысяч ускорителей вычислений H100.