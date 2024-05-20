Оригинальная версия гаджета увидела свет в 2021 году

Как сообщает известный инсайдер и эксперт по продукции Apple Марк Гурман, работающий в Bloomberg, компания из Купертино планирует выпустить обновленную версию своего трекера AirTag в 2025 году – в настоящий момент устройство проходит всестороннее тестирование. Тесты проводят как сами сотрудники Apple, так и команды их партнеров-производителей из азиатских стран. Оригинальная версия AirTag увидела свет в 2021 году.

Технические характеристики нового AirTag пока неизвестны, но инсайдеры и эксперты, такие, как Марк Гурман и Минг-Чи Куо, ожидают, что девайс сможет похвастаться более мощным передатчиком, увеличенным временем автономной работы и громким динамиком. Тем не менее, в данный момент это скорее предположения и пожелания, хотя и от известных специалистов, постоянно анализирующих действия Apple.

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Как подчеркивает популярный ресурс Gizmochina, Apple была одной из первых компаний, реализовавших для своего трекера меры защиты от неправомерного и неэтичного его использования – например, в целях навязчивого преследования людей (сталкинга). Инициатива Apple побудила реализовать подобные меры защиты и большую часть других именитых производителей, выпускающих различного рода трекеры.