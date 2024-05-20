Новинка уже поступила в продажу на некоторых рынках

Как сообщает популярный ресурс MyDrivers со ссылкой на информацию Kuai Technology, тайваньская компания ASUS презентовала 26.5-дюймовый OLED монитор под названием ROG STRIX PG27AQDM – он уже поступил в продажу на китайском и некоторых других рынках по цене от 4999 юаней или от 690 долларов. Сообщается, что устройство обладает частотой обновления 240 Гц при разрешении 2560x1440 пикселей (QuadHD), а также способно гарантировать минимальное время отклика — порядка 0.03 мс.

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Монитор получил сертификат VESA DisplayHDR 400. Эксперты MyDrivers предполагают, что он поддерживает ИИ-технологию GamePlus, а также функции Dynamic Shadow Boost и ELMB. Среди дополнительных особенностей решения можно отметить наличие подставки повышенной эргономичности — она не только позволяет регулировать наклон и высоту дисплея, но и поддерживает зарядку мобильных устройств. Из разъемов на борту имеются HDMI 2.1, DisplayPort, USB Type-C и 3.5 jack.

Производители выпускают на рынок все больше игровых OLED мониторов, хотя в настоящий момент они не пользуются значительным спросом из-за высоких цен и присущих матрицам на органических светодиодах проблемам вроде выгорания пикселей при длительной демонстрации статичного изображения. Тем не менее, по оценкам аналитиков, со временем OLED дисплеи будут занимать на рынке мониторов все большую долю. Так, южнокорейская LG уже свернула производство ЖК панелей на своих мощностях, полностью сосредоточившись на выпуске OLED матриц.