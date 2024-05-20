Об этом заявили глава SpaceX Илон Маск и министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади

Как сообщает Reuters, американский бизнесмен Илон Маск и министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин объявили об официальном запуске в стране спутникового интернета Starlink — он позволит обеспечить доступ к сети в труднодоступных и удаленных регионах страны. Церемония запуска состоялась 19 мая в общественном центре здравоохранения на Бали. Спутниковый интернет уже заработал в трех индонезийских медицинских учреждениях, а в ближайшем будущем получить к нему доступ смогут все желающие – для этого необходимо будет приобрести комплект оборудования и оплатить подписку.

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Индонезия стала третьей страной в Юго-Восточной Азии, где Starlink работает официально — ранее спутниковый интернет от компании SpaceX был доступен на Филиппинах и в Малайзии. Еще в ряде стран Starlink используется нелегально – с недавних пор компания начала отключать таких абонентов за нарушение условий пользовательского соглашения. Как отмечали в SpaceX, законно использовать Starlink можно только в странах, где компания присутствует официально и получила разрешение местных регуляторов. Некоторые интернет-комментаторы критикуют Илона Маска за принятие подобных решений, поскольку предприниматель заявлял, что Starlink будет использоваться, помимо прочего, для продвижения свободы слова.