Для его создания привлекали бывших сотрудников китайской видеоплатформы

Как сообщает РБК, российский оператор мобильной связи и интернет-провайдер МТС уже выделил на создание и развитие собственной видеоплатформы под названием NUUM около 6 миллиардов рублей. Об этом рассказала в интервью с журналистами руководитель проекта Наталья Братчикова – согласно задумке, сервис должен был стать отечественным аналогом таких популярных зарубежных площадок, как Youtube или TikTok. Впрочем, до их популярности пока далеко как NUUM, так и другим российским альтернативам — аудитория обоих сервисов составляет десятки миллионов человек.

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NUUM поддерживает как короткие, так и длинные видео в горизонтальном и вертикальном форматах, а также позволяет вести трансляции. Тестирование платформы началось 5 декабря 2023 года, также уже действует программа поддержки авторов. По словам госпожи Братчиковой, в апреле NUUM посетило более 5.2 миллиона уникальных пользователей, что же касается авторов контента – их около 40 тысяч. Сервис нацелен прежде всего на молодежную аудиторию. В настоящий момент над ним работает команда более, чем из 300 человек. Около 10 сотрудников ранее работали в TikTok, что позволяет перенимать ценный опыт китайского видеосервиса. В ближайших планах NUUM — совершенствование функциональности площадки, а также расширение вариантов монетизации.