Компания еще в прошлом году закрыла около 100 торговых точек.

Как сообщает издание «Ведомости», сеть магазинов цифровой и бытовой техники, а также электроники «Ситилинк» проводит сокращение части штата — некоторые сотрудники увольняются, работа же отдельных отделов оптимизируется. Например, отдел маркетинга у интернет-дискаунтера еще с лета 2023 года общий с Merlion. По оценкам HR-специалистов, всего могло быть уволено несколько сотен сотрудников.

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Сокращения происходят на фоне снижения выручки и прибыли, причем наиболее значимо уменьшилась именно прибыль. Если в 2021 году она составляла 2.2 миллиарда рублей, то в 2022 и 2023 годах 1.6 миллиарда и чуть менее 800 миллионов соответственно. Также журналисты пишут о том, что еще в 2023 году DNS и «Ситилинк» закрыли 150 и 100 торговых точек. Впрочем, текучку кадров в прошлом году отметили почти 40% российских работодателей. Что же касается рынка техники и электроники — в некоторых его сегментах традиционные магазины не выдерживают конкуренции с маркетплейсами. Также среди негативных факторов эксперты выделяют санкции и частичный или полный уход из России части зарубежных компаний. На смену европейским, корейским, японским и американским брендам приходят китайские, но снижение ассортимента в любом случае заметно, а доверие потребителей к торговым маркам из Поднебесной с неизвестными пока названиями значительно ниже, чем к более привычным и присутствовавшим на отечественном рынке десятилетиями.