Примерно годом ранее он исчез из веб-обозревателя.

Как сообщает TechSpot, корпорация Microsoft вернула в свой браузер Edge измеритель скорости интернет-соединения – он был удален около года назад как «устаревший» и невостребованный. Размещена новая функция там же, где и другие инструменты вроде калькулятора и конвертера величин. При ее запуске пользователь перенаправляется на главную страницу поисковика Bing. Судя по всему, компания использует тот же измеритель скорости, что предлагается компанией Ookla, но журналисты отмечают, что результаты скоростных тестов как скачивания, так и выгрузки пока менее точны, чем на веб-сайте Ookla.

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Microsoft Edge остается малопопулярным веб-обозревателем — несмотря на усилия компании по продвижению, его доля, по оценкам StatCounter, составляет порядка 5% против 65% у Google Chrome и 18-20% у Safari. Если рассматривать только десктопы, доля Edge достигает 12-13%, но до двух третей рынка, которые занимает Chrome, браузеру по-прежнему далеко. В России же Edge и вовсе уступает по популярности на компьютерах не только Chrome, но и Яндекс.Браузеру, и даже Opera, хотя и опережает на 1-2% Firefox, занимая более 7.5% рынка.