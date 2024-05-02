В Xiaomi Poco F6 можно ожидать слегка измененный дизайн и новые расцветки.

Как сообщает популярный ресурс GSMArena, будущий субфлагманский смартфон Poco F6 от корпорации Xiaomi с высокой вероятностью является переименованной и слегка измененной версией Redmi Note 13 Turbo. К таким выводам пришли эксперты, изучив веб-сайт регулирующего органа Тайланда, занимающегося сертификацией мобильных устройств. Обозначения моделей отличаются всего на одну последнюю букву — C (China) и G (Global). Стоит отметить, что такая практика не является для производителя новой — предыдущие решения линейки Poco F также в основном были переименованными смартфонами для китайского рынка с незначительными изменениями, внесенными в них для продажи на международном рынке.

Xiaomi пока не раскрывала никакой информации о Poco F6 официально, но многочисленные утечки свидетельствуют о том, что смартфон будет базироваться на производительной SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а также получит аккумуляторную батарею как минимум на 5000 мА*ч с поддержкой зарядки мощностью не менее 90 Вт. Также инсайдеры сообщают об основной камере на 50 Мп и сверхширокоугольной на 20 Мп. Что касается объема оперативной памяти и емкости флеш-накопителя – можно предположить, что по этим параметрам модель будет как минимум не хуже F5, а значит, в базовой версии получит 8 гигабайт ОЗУ и 256 гигабайт свободного места.