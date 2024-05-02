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Wccftech: Менее половины процессоров Intel Core i9-13900K и i9-14900K стабильны в авторежиме
Использование же так называемого "базового профиля" Intel приводит к значительному снижению производительности процессоров.

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Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на данные исследования, проведенного энтузиастом под ником Kmdkai на более, чем 100 чипах, лишь 4-5 процессоров Intel Core i9-13900K из 10 стабильны в автоматическом режиме при выставляемых материнскими платами настройках по умолчанию. В случае Intel Core i9-14900K ситуация значительно хуже — беспроблемно работать могут лишь 2 процессора из 10. Эксперт уточнил, что в своих тестах он использовал платы на чипсетах Z790, B760, Z690 и B660 от компании ASUS. Примечательно, что в случае некоторых CPU проблемы появлялись лишь спустя несколько недель – первичные тесты модели проходили нормально.

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Сама Intel заявляет, что проблема заключается не в ее процессорах, а в предлагаемых по умолчанию профилях материнских плат, которые конфигурируют производители. Тем не менее, многие независимые эксперты и техноблогеры сомневаются в достоверности этих данных, поскольку есть основания предполагать, что в задействовании подобных экстремальных профилей с высоким напряжением и отсутствием ограничений по TDP заинтересована сама Intel — они повышают производительность процессоров. В качестве временного решения вендоры предлагают использовать «базовый профиль Intel», но он, как показывают тесты, снижает вычислительную мощность CPU – в некоторых многопоточных задачах разница достигает 20-30%.

#intel #процессоры #raptor lake #core #core i9 #raptor lake refresh
Источник: wccftech.com
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