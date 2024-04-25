Компания Samsung заключила соглашение с AMD на сумму в 3 млрд долларов

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, южнокорейская корпорация Samsung заключила соглашение с компанией AMD на сумму более 3 миллиардов долларов — в рамках договоренностей производитель поставит «красным» новейшую 12-слойную память HBM3e, преимущественно использующуюся в специализированных ускорителей ИИ-вычислений.

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По оценкам экспертов, заключенный контракт важен для обеих фирм. AMD он позволит нарастить свою долю на рынке ИИ-решений, а Samsung – увеличить объемы производства HBM3e-памяти, поскольку на соответствующем рынке компания занимает далеко не первую позицию, хотя и лидирует на рынке чипов памяти в целом. Взаимовыгодное сотрудничество позволит компаниям сократить отставание от NVIDIA и партнеров. Впрочем, это лишь в теории, на практике же все будет зависеть от того, насколько высокий уровень производительности предложат AMD Instinct MI350 и другие будущие ускорители вычислений, а также от того, по какой цене они будут предлагаться. Отмечается, что привлечение Samsung позволило AMD обезопасить свою цепочку поставок компонентов для выпуска ИИ-ускорителей.