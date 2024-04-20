Apple подала на компанию в суд, но уже несколько лет продвижений по делу не наблюдается

Как сообщает Bloomberg, подрядчик Apple, занимавшийся утилизацией смартфонов iPhone, компания GEEP Canada вместо уничтожения бывших в использовании устройств перепродала их в Китай. Об инциденте стало известно в 2020 году, после чего «яблочные» подали в суд на своих партнеров за нарушение условий соглашения. Компания из Купертино затребовала неустойку в размере 31 миллиона канадских долларов – в американских долларах это около 22.5 миллионов.

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Примечательно, что на апрель 2024 года итог дела не предопределен — если Apple не активизирует процесс, оно с высокой вероятностью будет автоматически закрыто в начале 2025 года. Некоторые критики «яблочных» подмечают, что многие смартфоны, отправленные на утилизацию, были исправны и пригодны для дальнейшей эксплуатации. Их перепродажа была бы шагом, соответствующим декларируемой компанией из Купертино политике по сохранению окружающей среды. Журналисты Bloomberg предполагают, что именно поэтому дело и не двигается – Apple не хочет предавать дополнительной публичной огласке факт уничтожения огромного количества исправной техники, поскольку это может повредить имиджу «зеленой» корпорации, который стремится создать и поддерживать руководство.