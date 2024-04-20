Приобрести их можно за 150 и 100 американских долларов

Как сообщает The Verge, компания Razer, специализирующаяся на геймерских периферийных устройствах, презентовала игровые контроллеры Kishi Ultra и Kishi V2, предназначенные для смартфонов. Они совместимы не только со множеством мобильных девайсов, но и с компьютерами и ноутбуками – подключение во всех случаях осуществляется посредством кабеля USB Type-C.

реклама

Одной из особенностей флагманского контроллера Kishi Ultra является поддержка технологии тактильной обратной связи Razer Sensa HD – впрочем, задействовать ее можно только с Windows 11, Android 12 и новее, но не с iOS. Технология преобразовывает звуковые сигналы в тактильные, что улучшает процесс погружения в игровой мир. Имеется у Kishi Ultra и светодиодная подсветка. Модель предлагается за 150 американских долларов, а более доступный и обладающий не столь широким функционалом контроллер Kishi V2 — за 100 долларов. Для полноценной работы устройств необходимо установить приложение Razer Nexus. Обе новинки уже доступны для покупки и наверняка заинтересуют любителей мобильного гейминга.