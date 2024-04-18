К 2030 году ее должны будут использовать все 100% поставщиков

Как сообщает интернет-ресурс 9to5Mac, посвященный корпорации Apple и ее продукции, компания из Купертино рассказала о об успехах в решении задач, касающихся достижения углеродной нейтральности как самими «яблочными», так и фирмами, поставляющими им сырье и компоненты. Перед Apple стоит задача сделать всю цепочку поставок полностью углеродно нейтральной к 2030 году, и, если верить представителям компании, цель достигнута уже на 95%, если учитывать только прямых поставщиков. Впрочем, у этих поставщиков есть собственные, поэтому реальный показатель использования в цепочке «зеленой» энергии, вероятно, значительно ниже.

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Дополнительно Apple вкладывает средства в инициативы по добыче солнечной энергии в американском штате Мичиган и ряде других регионов, а также сотрудничает с с фирмой ib Vogt – подписанное партнерское соглашение предусматривает выработку значительных объемов энергии при помощи солнечных панелей, начиная с четвертого квартала 2024 года. Помимо этого, в рамках программы «Чистая вода» Apple за 10 лет сэкономила 288 миллионов кубических метров пресной воды. К концу текущего десятилетия компания намерена начать возвращать 100% затрачиваемой воды в областях, где наблюдается ее нехватка.