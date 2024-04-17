Топовая SoC Qualcomm под названием Snapdragon 8 Gen 4 будет отличаться высоким энергопотреблением

Как сообщает популярный ресурс WCCFTech, производители мобильных устройств будут чаще оснащать флагманские смартфоны 2025 года, базирующиеся на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 аккумуляторными батареями емкостью 5500 мА*ч и выше в связи с повышенным энергопотреблением чипа. Несмотря на то, что Snapdragon 8 Gen 4 будет выпускаться по тонкому 3-нанометровому техпроцессу тайваньского полупроводникового гиганта TSMC, SoC предложит не только рекордную производительность, но и высокие тактовые частоты. Также, по слухам, чип может не получить энергоффективных ядер – только высокопроизводительные с разной частотой в конфигурации «2+6», как MediaTek Dimensity 9300.

реклама

В настоящий момент информация о характеристиках Snapdragon 8 Gen 4 является предварительной и не подтверждена – официальный релиз SoC, по словам представителя Qualcomm, состоится в октябре 2024 года. Тем не менее, даже если чип все-таки получит энергоэффективные ядра, сведения о наращивании производителями смартфонов емкости аккумуляторов с высокой вероятностью окажутся достоверными. Несмотря на поддержку флагманскими устройствами сверхбыстрой зарядки, время автономной работы без необходимости пополнения запаса энергии является важной для значительной части потребителей характеристикой.