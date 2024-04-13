Компанию обвиняют в навязывании невыгодных условий и нарушении антимонопольного законодательства США

Как сообщает The Register, группа американских потребителей из штата Иллинойс судится с компанией HP за право использовать сторонние картриджи в выпускаемых фирмой принтерах и МФУ. Истцы обвиняют HP в навязывании невыгодных условий и нарушении антимонопольного законодательства США, поскольку компания создает искусственные препятствия для беспроблемного использования расходников, в том числе, при помощи обновлений прошивки.

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Согласно заявлению адвокатов истцов, покупатели печатающих устройств HP не подписывали с компанией никаких документов, обязывающих использовать чернила и тонеры той же марки. По мнению недовольных граждан, фирма должна возместить им затраты на покупку фирменных картриджей, а также прекратить практику создания искусственных препятствий для использования сторонних расходников.

В HP заявляют, что блокируют лишь использование картриджей с поддельными или клонированными чипами, но допускают повторное использование оригинальных. Также представители компании пытаются оправдать свою стратегию заботой о потребителях, подчеркивая, что сторонние расходники могут ухудшить качество печати или привести к преждевременному выходу устройств из строя. Но подавшие иск потребители полагают, что главная цель HP – увеличение прибыли даже ценой нарушения антимонопольного законодательства.