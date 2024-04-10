Бизнесмен сделал несколько смелых прогнозов по поводу развития технологий искусственного интеллекта

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, американский бизнесмен Илон Маск, известный многим интернет-пользователям как основатель компаний Tesla и SpaceX, а также владелец соцсети X (Twitter), сделал несколько смелых прогнозов по поводу развития технологий искусственного интеллекта. Так, по мнению миллиардера, ИИ может превзойти человеческий мозг уже в 2025-2026 году, но для этого потребуется огромное количество специализированных ускорителей и электроэнергии.

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По словам Маска, для обучения второй версии чат-бота Grok потребовалось 20 000 GPU Nvidia H100, для обучения же третьей, согласно грубым оценкам, потребуется 100 000 GPU и гораздо больше контента. Бизнесмен отмечает, что нехватка ИИ-ускорителей на рынке чувствуется уже сейчас, а в скором времени рынок ощутит и нехватку электроэнергии. Так, NVIDIA H100 при полной загрузке обладает TGP порядка 700 Вт, то есть 100 000 таких GPU будут потреблять 700 МВт. Это сопоставимо со всем суммарным энергопотреблением небольшого города.

Большинство экспертов по технологиям искусственного интеллекта согласны с Маском по вопросу дефицита ИИ-ускорителей и электроэнергии, но полагают, что бизнесмен преувеличивает возможности нейросетей, и последние не смогут в ближайшие годы превзойти человеческий мозг, хотя и будут выполнять отдельные задачи быстрее и лучше. Но то же самое можно сказать и об обычных CPU и GPU – например, ни один человек не может производить в уме арифметические операции быстрее, чем софт, работающий на одном из современных процессоров.