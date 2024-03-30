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[Zero]
Мошенники стали чаще покупать записи голосов для обмана россиян
Они могут использоваться как в нарезках, так и для обучения нейросетей

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Как сообщает издание «РИА Новости», глава Центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко в рамках тематического мероприятия поделился сведениями о том, что злоумышленники стали чаще приобретать записи голосов россиян. За длительную запись разговора с выбранной ими жертвой или крупную подборку голосовых сообщений они готовы платить от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. В дальнейшем запись голоса может использоваться в мошеннических схемах как в нарезке, так и для обучения нейросети.

Простейший пример преступной схемы с использованием записи голоса — обман пенсионеров по телефону. Например, пожилой женщине могут позвонить мошенники и голосом сына рассказать, что тот попал в сложную ситуацию, и чтобы из нее выбраться, срочно нужны деньги. Как показывает практика, многие люди под давлением злоумышленников не станут проверять полученные данные, а, находясь в состоянии стресса, поверят им. Ранее специалисты по информационной безопасности «Сбера» также сообщали, что мошенники стали использовать голосовые сообщения из взломанных аккаунтов в социальных сетях и мессенджеров для обмана друзей и родственников жертвы.

#нейросети #информационная безопасность #мошенники
Источник: ria.ru
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