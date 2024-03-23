Стандартный способ при этом тоже останется доступен

Как пишет издание «РИА Новости» со ссылкой на информацию, полученную от представителей аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, в скором времени в России можно будет заселяться в гостиницы и отели по биометрическим данным, без предъявления паспорта. Сервис подтверждения личности через Единую биометрическую систему (ЕБС) будет запущен в тестовом режиме уже в третьем квартале 2024 года.

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Граждане по-прежнему могут отказаться от сбора и хранения их биометрических данных, написав соответствующее заявление в МФЦ — как показывают опросы, многие россияне, с учетом того, как часто происходят утечки различной информации, предпочитают не регистрировать свою биометрию в ЕБС, несмотря на удобство идентификации с ее использованием. Так, для идентификации при помощи биометрических данных при заселении в гостиницу или оплате будет достаточно одного взгляда. В настоящий момент при заезде в отель необходимо обращаться на ресепшен и предъявлять паспорт, что вызывает недовольство у ряда граждан из-за временных затрат — в туристический сезон в заведениях вероятно возникновение очередей.