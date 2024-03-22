Такая новость вызвала неоднозначную реакцию на автомобильных форумах и в социальных сетях

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы транспортной группы Fesco, первый российский электромобиль «Атом» будет собираться из комплектующих, поставляющихся из Китая, Индии, Турции и ряда азиатских стран. Импортировать детали будут морскими путями через Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск, а также по железной дороге из КНР. Выпускать авто планируется на заводе «Москвич».

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Новость о значительном количестве зарубежных комплектующих в электромобиле, позиционирующемся как отечественный продукт вызвала неоднозначную реакцию на посвященных автомобилям русскоязычных ресурсах, а также в социальных сетях. По мнению ряда пользователей, в условиях нестабильной политической обстановки необходимо полностью локализовывать производство на территории страны и не полагаться на зарубежных поставщиков. Впрочем, многие комментаторы указывают на примеры крупных зарубежных автопроизводителей, поставщики комплектующих для которых также располагаются по всему миру. Исключением является разве что Китай – сосредоточенные в Поднебесной огромные производственные мощности позволяют местному бизнесу во многих случаях не обращаться за компонентами к иностранным поставщикам.