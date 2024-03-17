Например, Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta

Как пишет издание «Коммерсант», отдельные производители бытовой техники, например, Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta, начали активно препятствовать параллельному импорту выпускаемой продукции в РФ. Так, журналисты выяснили, что упомянутые компании подписывают со своими партнерами дополнительные соглашения, запрещающие последним реэкспорт в Россию. По мнению представителей ритейлеров, техника ряда зарубежных брендов может в 2024 году почти полностью исчезнуть с отечественного рынка или значительно подорожать из-за очередного перестроения логистических цепочек.

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Товаров Electrolux в ассортименте российских ритейлеров уже стало заметно меньше. Шведская компания добивается также и блокировки продаж своих товаров при помощи популярных в России маркетплейсов, таких, как Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и Мегамаркет. При этом на рынке появляется больше продукции турецких и китайских брендов. Хотя, как заявляют эксперты, доверия со стороны потребителей к малоизвестным в РФ торговым маркам пока мало: стереотип «китайское — значит плохое и недолговечное» все еще силен.