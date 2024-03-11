Примерно в 17 тысяч раз больше, чем средняя американская семья

Как сообщает Business Insider со ссылкой на сведения The New Yorker, нашумевший чат-бот на основе нейросетей ChatGPT от компании OpenAI, по приблизительным оценкам тратит в день около 500 000 кВт*ч электроэнергии – это в 17 тысяч раз больше, чем тратит за сутки средняя семья из США. По оценкам экспертов, если популярность генеративных нейросетей и их возможности продолжат расти, то энергопотребление также продолжит стремительно увеличиваться.

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Ранее специалист Нацбанка Нидерландов Алекс де Фрис подсчитал, что если Google интегрирует в свой поисковик ИИ, то последний будет потреблять в год около 29 миллиардов кВт*ч – это больше, чем все энергопотребление Хорватии или Кении. Также, используя данные из открытых источников, де Фрис спрогнозировал, что ИИ-сектор к 2027 году будет тратить в год от 85 до 134 ТВт*ч, что превышает 0.5% от потребления всего человечества. Сейчас подобные оценки кажутся даже несколько заниженными с учетом того, как много компаний работают над проектами, в которых задействуются технологии искусственного интеллекта и нейросетей.