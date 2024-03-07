В первую очередь - созданного для поисковых роботов, а не для людей

Как сообщает ARSTechnica, корпорация Google планирует в ближайшее время обновить свои алгоритмы ранжирования интернет-ресурсов в поиске с целью очистить выдачу от «мусорного» контента. В первую очередь речь идет о сайтах и материалах, созданных для привлечения поисковых роботов и ориентированных больше на них, чем на реальных пользователей-людей. В компании озабочены и возникновением большого количества низкокачественного контента, созданного при помощи искусственного интеллекта и нейросетей – например, сгенерированных чат-ботами малоосмысленных текстов.

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В результате использования интернет-маркетологами специальных инструментов для поисковой оптимизации качество выдаваемого на первых страницах поисковиков контента может снижаться, и алгоритмы ранжирования требуется регулярно пересматривать. По мнению ряда экспертов, Google проигрывает войну с «оптимизиторами» и ИИ, хотя в основном избегает говорить об этом напрямую. Впрочем, необходимость отличать и понижать в выдаче сгенерированные нейросетями тексты, если представленная в них информация не является ценной и достоверной, поисковый гигант признаёт.