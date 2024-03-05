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[Zero]
В начале 2024 года в России снизились объемы выдачи кредитных карт и лимиты по ним
Уменьшился и средний размер кредитных лимитов на них

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Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на информацию Объединенного кредитного бюро, в России стали выдавать заметно меньше кредитных карт —так, в январе показатель год к году был на 22% ниже, чем в 2023 году, а в декабре – почти на 40%. Средний лимит по кредиткам также снизился до 102 тысяч рублей против 120 тысяч. Значительное число граждан в настоящий момент демонстрируют осторожное, сберегательное финансовое поведение.

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По мнению экспертов банка ВТБ, такая стратегия со стороны заемщиков обусловлена высокой ключевой ставкой ЦБ, а также ожиданием изменения динамики курса рубля. В марте истекает указ президента об обязательной продаже крупными компаниями-экспортерами части валютной выручки, и будет он продлен или нет – пока неизвестно. Если продление не состоится, то вероятно возобновление ослабления рубля по отношению к доллару и евро.

Кредитные карты считаются высокорисковым сегментом рынка — на них приходится около четверти продаваемых портфелей просрочки. Сейчас многие банки изначально предлагают клиенту кредитку с небольшим лимитом, в дальнейшем увеличивая его, если обладатель карты вовремя гасит задолженность и не уходит в просрочку. Как полагают аналитики, объем выдачи кредитных карт в 2024 году во многом будет зависеть от стратегии Центробанка, курса российской национальной валюты и наличия или отсутствия новых экономических потрясений.

#россия #экономика #банки #кредиты #кредитные карты
Источник: kommersant.ru
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так нет четкого времени. может неделю норм работать а может 2 раза за день вырубится. проблематично выключать что то. нету закономерности какой то
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Шакро Старый
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Отключай по компоненту, пробуй работать. Если при выключении например "сетевой платы", пк нормально работает, то значит дело в ней. Не обязательно что виноват CPU или БП, у той ошибки много источников...
О предварительных итогах двух лет СВО
Шакро Молодой
17:09
да проц скорее всего. надо на авито пихнуть пока живой еще
О предварительных итогах двух лет СВО
Китя
17:09
Это всё профилактика. чистота залог стабильной работы.
О предварительных итогах двух лет СВО
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