Охладить такой монструозный GPU будет непросто

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, один из топ-менеджеров компании Dell Джефф Кларк рассказал о том, что специализированный ускоритель вычислений NVIDIA B200 Blackwell увидит свет в 2025 году, и, по предварительным данным, возможно, будет потреблять до 1000 Вт. Стоит отметить, что TDP NVIDIA H100 Hopper не превышает 700 Вт, а игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 — 600 Вт. Впрочем, по-умолчанию большинство модификаций RTX 4090 и вовсе обходятся 450 Вт.

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По мнению Кларка, Dell удастся справиться даже с такими монструозными ускорителями вычислений благодаря постоянно совершенствуемым системам жидкостного охлаждения. Компания является одним из главных партнеров NVIDIA в области обработки данных. Что же касается официальной презентации ускорителя B200 Blackwell — ее ожидают на мартовской выставке GTC 2024, хотя NVIDIA может перенести ее и на более поздний срок. По данным как самой компании, так и отраслевых аналитиков, на старте продаж практически неизбежен дефицит новых ускорителей — соответственно, цены на них могут подниматься значительно выше рекомендованных.