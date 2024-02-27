Электрокары плохо подходят для условий нашей страны по целому ряду причин

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД, число легковых электромобилей в России за 2023 год выросло на 75%. Кажется, что это значительный прирост, но если говорить об абсолютных цифрах, то электрокаров в стране по-прежнему крайне мало — на учете стоит меньше 40 тысяч. Это даже не 0.1% от общего числа зарегистрированных легковых транспортных средств. Гибридных авто в России насчитывается 219 тысяч – прирост за год составил более 60%.

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Большинство экспертов и опытных водителей сходятся на том, что электромобили плохо подходят для России – по целому ряду причин. Среди наиболее важных – отсутствие необходимой инфраструктуры, большие расстояние между городами, а также холодный климат. Электрокар в подобных условиях разумно использовать разве что преимущественно для передвижения по одному городу и области, или между несколькими городами, если расстояние между ними не превышает нескольких сотен километров. Отпугивает потенциальных покупателей и высокая стоимость транспортных средств с электромоторами — за них часто приходится переплачивать 30-40% сверху по сравнению с машинами с ДВС.