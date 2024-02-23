И это не сюжет одной из серий "Черного зеркала", а реальность

Команда исследователей из Университета Флориды разработала вариант хакерской атаки, позволяющей выводить смартфоны из строя, перегревая и даже «сжигая» их при помощи беспроводной зарядки. Атаку назвали VoltSchemer — ее суть заключается в том, что злоумышленник может манипулировать напряжением беспроводной зарядки, создавая электромагнитные помехи. Ученые проверили метод на 9 разных моделях зарядок, и во всех случаях он сработал.

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За несколько минут исследователям удалось поднять температуру корпуса смартфона Galaxy S8 до 81 градуса по Цельсию. В ходе же длительного тестирования специалисты разогрели металлический зажим для бумаги до 280 градусов по Цельсию. Также им удалось продемонстрировать возможность дистанционного включения беспроводной зарядки. В атаке задействовались как аппаратные, так и программные уязвимости. В теории злоумышленники могут даже устроить пожар в квартире или доме жертвы, манипулируя беспроводной зарядкой. Важно, что хакерам не придется физически модифицировать устройство или заражать его вредоносным ПО — достаточно находиться поблизости от места расположения зарядки, в пределах десятков метров.