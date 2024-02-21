Учреждения опасаются попасть под санкции

Как сообщает издание «Известия», три крупных китайских банка, ICBC, China Construction Bank и Bank of China, остановили прием платежей из российских финансовых учреждений, находящимися под санкциями, включая Сбербанк и ряд других банков. По мнению экономистов, финансовых аналитиков и других отраслевых экспертов, компании опасаются ввода против них вторичных санкций в случае продолжения работы с Россией. Аналогичное решение ранее приняли и в ряде турецких банков, что затрудняет взаиморасчеты.

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Предпосылки к остановке приема платежей возникли еще в конце прошлого года. Операции с не находящимися под ограничениями отечественными банками китайские партнеры в большинстве своем пока ведут, хотя некоторые стали останавливать любые транзакции из РФ. Стоит отметить, что почти 40% платежей из России идут в Китай и Турцию, но с декабря 2023 года по обоим направлениям появились проблемы с расчетами. Похожая динамика наблюдается и по транзакциям в ОАЭ. При этом с китайскими партнерами ведется конструктивный диалог, варианты решения текущих проблем обсуждаются. Некоторые турецкие банки тоже возобновили прием платежей, хотя только по ограниченному числу направлений и отраслей.