Минфин не поддерживает продление текущего увеличенного порога

Как сообщают российские СМИ, беспошлинный порог для покупок из-за рубежа, в настоящий момент установленный на повышенном уровне в 1000 евро, 1 апреля с высокой вероятностью будет снижен до стандартного уровня в 200 евро. Здесь стоит напомнить, что беспошлинный порог был увеличен в 2022 году после ввода рядом государств санкций против России и ухода из страны значительного числа международных и зарубежных компаний.

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По информации журналистов «Ведомостей», очередное продление сроков действия увеличенного беспошлинного порога не поддержал Минфин — по мнению представителей ведомства, причины, из-за которых норма повышалась, во многом исчерпали себя. При этом маркетплейсы и отраслевые эксперты предупреждают, что снижение порога с 1000 до 200 евро приведет к подорожанию большого количества импортных товаров на 10-20%, а также падению объемов торговли и ущербу для экономики страны.

В Союзе потребителей и Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки выступают за продление увеличенного беспошлинного порога, указывая, что его снижение ударит по гражданам с низкими и средними доходами. Окончательное решение по этому острому вопросу будет приниматься Евразийской экономической комиссией, а позиция России в ней, вероятно, будет сформулирована правительством.