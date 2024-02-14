Парламентарии из партии "Новые люди" отозвали законопроект

Как сообщают российские СМИ, в частности, «Московский комсомолец», депутаты Госдумы РФ из партии «Новые люди» отозвали законопроект о переименовании таких населенных пунктов, как села Шалава, Лох и Бухалово, деревня Пуково, а также ряда других. В пояснительной записке к законопроекту было сказано, что подобные названия носят оскорбительный и уничижительный характер, из-за чего жители этих населенных пунктов могут сталкиваться с насмешками и травлей.

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По информации журналистов, выяснилось, что инициатива о переименовании противоречит действующему законодательству. Примечательно, что против в некоторых случаях выступали и сами жители сел и деревень с необычными названиями. Так, в селе Лох заявили, что оригинальное наименование является уже своего рода туристическим брендом, а избранникам народа следует заняться чем-то более полезным, а не переименованиями. В селе Шалава также прокомментировали инициативу, заявив, что люди покидают малые населенные пункты не из-за неблагозвучных названий, а из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, вроде аптек, дорог и фельдшерско-акушерских пунктов.