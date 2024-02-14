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[Zero]
Жесткие диски Seagate самые ненадежные – опубликована свежая статистика Backblaze за 2023 год
Общее количество используемых компанией HDD – более 250 тысяч

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Большинство фирм, в парке которых имеются сотни или хотя бы десятки тысяч жестких дисков и твердотельных накопителей, не публикуют никакой статистики по их надежности и отказам, и компания Backblaze здесь – приятное исключение. Она предоставляет на суд общественности соответствующие данные уже не первый год, за что уже заслужила благодарность компьютерных энтузиастов со всего мира.На этот раз компания опубликовала статистику за 2023 год – здесь стоит отметить, что всего в ее парке находятся более 250 тысяч HDD. Среднегодовая частота отказов (AFR) для всех моделей составляет 1,7%, самыми же ненадежными снова оказались жесткие диски Seagate. Наиболее же высокую надежность показали 16-терабайтные HDD Western Digital с гелиевым наполнением, а также 6-терабайтные модели. Разумеется, статистику Backblaze нельзя считать истиной в последней инстанции – некоторых наименований жестких дисков у компании десятки или сотни, а некоторых – тысячи или даже десятки тысяч, разнится также и срока использования различных моделей. Тем не менее, представленные данные в любом случае полезны — жаль только, что другие облачные и бэкап-провайдеры, а также дата-центры не делятя похожей статистикой.  

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#hdd #toshiba #western digital #seagate #статистика #жесткие диски #backblaze
Источник: servethehome.com
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