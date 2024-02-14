При спуске они сгорят в плотных слоях атмосферы

Как сообщает интернет-издание PCMag, компания SpaceX, у многих ассоциирующаяся со своим основателем, американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявила о необходимости свести с орбиты около 100 спутников Starlink из-за производственного брака, который в перспективе может привести к серьезным проблемам. Специалисты SpaceX приняли решение «уронить» спутники до того, как на них случится отказ оборудования.

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О каком производственном браке идет речь, в компании не уточняют, зато заявляют, что потеря 100 спутников не скажется на качестве предоставляемых услуг связи, поскольку всего в группировку Starlink входит почти 5500 объектов. Что же касается самого процесса спуска – как утверждают представители SpaceX, он будет безопасен для людей, поскольку спутники сгорят в плотных слоях атмосферы. Также в компании уточнили, что сеть Starlink разработана так, чтобы даже в случае потери удаленного контроля спутники не допускали столкновений. Они оснащены автономной системой, позволяющей их предотвращать, а также специальными двигателями. Если же спутник Starlink утратит способность маневрировать, то через примерно 5 лет сойдет с орбиты естественным образом.