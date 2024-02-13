Внутри устройства произошло короткое замыкание

Как сообщает новостное интернет-СМИ Mash, в одной из московских квартир случился пожар из-за подключенной к электрической сети зарядки для iPhone – сам смартфон в этот момент не заряжался. Согласно заключению пожарных, внутри устройства произошло короткое замыкание. Владелец квартиры и злополучной зарядки, 29-летний банковский менеджер по имени Дмитрий, сообщил, что устройство было оригинальным, а также заявил, что никогда не отключал его от розетки, уходя на работу.

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Пожарных вызвали соседи Дмитрия, заметив из его окна дым, огнеборцы, в свою очередь, приехали оперативно, отключили в квартире электричество и потушили огонь, который к тому времени успел распространиться на предметы мебели. Данный инцидент доказывает, что хотя случаи возгорания смартфонов или зарядных устройств для них случаются крайне редко, подобную вероятность стоит учитывать. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, следует отключать зарядные устройства от электрической сети, уходя из дома, а также оснастить квартиру автоматическими датчиками дыма и держать в ней огнетушитель, подходящий для электрооборудования – порошковый или углекислотный.